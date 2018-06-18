Rupert Stadler, presidente de Audi, detenido en Alemania por el escándalo del dieselgate
La semana pasada la fiscalía alemana registró su apartamento y aseguró que está investigando a veinte sospechosos, entre los cuales también se encuentra otro miembro actual de la junta directiva de la compañía.
Europa Press
Europa-18/06/2018
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Rupert Stadler, presidente de Audi. | Imagen: Audi AG.
El presidente de Audi, Rupert Stadler, ha sido detenido este lunes en Alemania por su supuesta implicación en el caso de las emisiones de vehículos diésel del grupo Volkswagen.
Según confirmó un portavoz de la multinacional alemana, las a