Sanidad amplía la alerta del turrón de almendras Vicens a otras marcas a las que distribuye
La Aesan informa de que están afectados los productos Gourmet Turrón Calidad Suprema, Turrón blando almendra Bon Area, Turró Artesà Bonpreu Tou, Torró Tou Ca y Turrón blando Sorli Alargado, en varios formatos.
FACUA.org
España-09/01/2020
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Imagen: Aesan.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una ampliación de la alerta sanitaria por presencia de leche no declarada en el turrón blando de almendras de la empresa Torrons Vicens a otras marcas a las que distribuye.
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