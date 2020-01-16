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Seis empleados de Volkswagen, acusados de fraude en relación al 'dieselgate'

Están acusados de evasión fiscal y falsificación de documentos durante el periodo comprendido entre noviembre de 2006 y septiembre de 2015.

Europa Press
Europa-16/01/2020
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Seis empleados más de Volkswagen han sido acusados de fraude en Alemania en relación con el caso del software que alteraba las emisiones de algunos vehículos diésel, según ha informado la fiscalía de la ciudad germana Braunschweig.

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