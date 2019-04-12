Transparencia: FACUA publica su 'Memoria 2018' con su balance de actuaciones y sus cuentas anuales
Tras la celebración de su Asamblea General, la asociación cumple un año más con su compromiso de transparencia.
FACUA.org
España-12/04/2019
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Tras la aprobación de sus balances de actividades y económico en la Asamblea General celebrada el pasado 23 de marzo en Sevilla, FACUA-Consumidores en Acción cumple un año más con su compromiso de transparencia y publica su Memoria 2018.
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