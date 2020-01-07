Tras denunciar FACUA, aperciben a Embutidos Artesanos Zúñiga por no incluir el peso neto en sus envases
La empresa ha comunicado a la Administración navarra que ha empezado a reflejar este dato en sus productos.
FACUA.org
Navarra-07/01/2020
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, el Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento del Gobierno de Navarra ha apercibido a la empresa Argunid SL, propietaria de Embutidos Artesanos Zúñiga, por no incluir el peso neto de sus productos en el envase.
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