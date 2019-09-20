Trevedul: FACUA denuncia a Comapa por vender jamones polacos como si fueran de Trevélez
La asociación ya presentó una denuncia en marzo contra la empresa por vender carne procedente de Polonia identificándola como originaria de la Alpujarra granadina.
FACUA.org
España-20/09/2019
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