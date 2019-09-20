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Trevedul: FACUA denuncia a Comapa por vender jamones polacos como si fueran de Trevélez

La asociación ya presentó una denuncia en marzo contra la empresa por vender carne procedente de Polonia identificándola como originaria de la Alpujarra granadina.

FACUA.org
España-20/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una nueva denuncia contra Comapa, la mayor distribuidora de ibéricos en España, ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por vender jamones procedentes de Polonia bajo la marca Trevedul, buscando relacion

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