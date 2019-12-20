Un tribunal de Australia impone una multa de 53 millones de euros a Volkswagen por el 'dieselgate'
La acusa de violar las leyes del país al importar algunos vehículos con un 'software' diseñado para alterar los niveles de emisiones de sus motores.
Europa Press
Internacional-20/12/2019
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Un Tribunal Federal de Australia ha condenado este viernes al fabricante de automóviles alemán Volkswagen a pagar una multa de 53,4 millones de euros (86 millones de dólares australianos) por violar las leyes del país al importar algunos vehículos con un sof