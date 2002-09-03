Unidad de acción de CC.OO. Sevilla y FACUA Sevilla para defender a los trabajadores y alumnos de Opening
El miércoles 4 de septiembre tendrá lugar una concentración frente a la sede de Planeta en Sevilla, compradora de la mayoría de empresas del grupo CEAC, pero no así de Opening.
FACUA.org
Sevilla-03/09/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA y la Unión Provincial de CC.OO. de Sevilla han comprometido el esfuerzo de sus respectivas organizaciones para aunar y aglutinar la defensa de los intereses de trabajadores y usuarios afectados por el caso de Opening.