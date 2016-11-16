Volkswagen llega a un acuerdo en EEUU para la recompra y reparación de los modelos con el motor 3.0
El nuevo pacto completa las soluciones propuestas para los vehículos afectados por el fraude en este país que incluye el pago de indemnizaciones a los dueños.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-16/11/2016
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El consorcio automovilístico alemán Volkswagen ha alcanzado un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para la recompra o reparación de los cerca de 80.000 vehículos de las marcas Audi, Volkswagen y Porsche con el motor diésel TDI de 3.0 litros EA 189 que