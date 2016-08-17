Volkswagen negocia con la Fiscalía de EEUU para evitar la vía penal por el fraude de las emisiones
El Departamento de Justicia tiene pruebas suficientes contra la multinacional automovilística alemana, por lo que valora si presentar cargos o alcanzar un acuerdo.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-17/08/2016
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EE UU ha logrado reunir evidencias para iniciar un proceso penal contra Volkswagen por el fraude de las emisiones. | Imagen: flickr.com/sdu7cb (CC BY-NC-ND 2.0).
El fabricante alemán Volkswagen y la Fiscalía de Estados Unidos están negociando un acuerdo sobre sanciones financieras «significativas» después de que el Departamento de Justicia del país encontrara evidencias penales contra la compañía por