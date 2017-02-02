Volkswagen pagará 1.121 millones de euros en EEUU para recomprar los coches 3.0 afectados por el fraude
De esa cifra saldrán también la reparación de algunos de los 78.000 vehículos de este tipo, las compensaciones a los propietarios y una contribución a un fondo de protección medioambiental.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-02/02/2017
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La multinacional alemana Volkswagen ha alcanzado un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para el pago de alrededor de 1.200 millones de dólares (1.121 millones de euros al cambio actual) por el fraude en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de algunos modelos d