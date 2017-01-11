Más noticiasLa mayor sanción impuesta en este país a un fabricante de coches

Volkswagen pagará una multa de 4.073 millones en EE UU por el fraude de las emisiones

La compañía llega a un principio de acuerdo con el Departamento de Estado que incluirá el reconocimiento público de su culpabilidad.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-11/01/2017
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Volkswagen ha alcanzado un principio de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que contempla el pago de una multa de 4.300 millones de dólares (4.073 millones de euros) para cerrar el caso abierto por la manipulación durante años de los vehículos di&

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