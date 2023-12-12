#179 / Marzo 2017Ver números anteriores
#Stop902: acabemos con el maldito prefijo
En este número
Tratados comerciales de la UE: el nuevo orden mundial impuesto por las multinacionales|FACUA, en acción|Susan George: «Las políticas neoliberales están alcanzando el objetivo de quienes las pusieron en marcha»|Guerra casera contra el cambio climático|Alerta amarilla en el supermercado|Algunas reflexiones sobre el movimiento de los consumidores en España|DGT: El caso de las certificaciones medioambientales que no certifican nada|Desafíos para la Unión Europea en su 60 aniversario|Abusos e impunidad de la banca: millones de David contra Goliat|Carta abierta a FACUA: Denunciad el fraude de Trump|El fin del contenedor verde de basura|Hacia un necesario cambio de época|#Stop902: acabemos con el maldito prefijo
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Tratados comerciales de la UE: el nuevo orden mundial impuesto por las multinacionales
La UE ha firmado ya el CETA con Canadá y aún tiene entre manos el TTIP con EE UU. Todos buscan una libertad casi absoluta para las grandes empresas con un sistema judicial ajeno a los poderes de los Estados.
Por Ángeles Castellano
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más destacadas durante los meses de diciembre, enero y febrero.
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Susan George: «Las políticas neoliberales están alcanzando el objetivo de quienes las pusieron en marcha»
La doctora en Ciencias Políticas, filósofa y analista considera que hay que seguir luchando contra el TTIP y el CETA, y sobre todo, contra el cambio climático.
Por Ángeles Castellano
Salud y alimentación
Guerra casera contra el cambio climático
Esta lucha no se lleva a cabo sólo en las grandes conferencias internacionales: la ciudadanía tiene la llave para frenar lo que está sucediendo con nuestro clima y que puede tener consecuencias desastrosas.
Por Ricardo Gamaza
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Alerta amarilla en el supermercado
Uno de los recursos más tontos y a la vez eficaces para vender un producto es hacer creer al posible comprador que le han bajado el precio, cuando en realidad han hecho todo lo contrario. Llevan años usándolo.
Por @hd_carr
Institucional
Algunas reflexiones sobre el movimiento de los consumidores en España
Hoy presenta dos características: la gran atomización existente y la ausencia de criterios legales objetivos y demostrables para medir la representatividad de las distintas organizaciones de consumidores.
Por Paco Sánchez Legrán
Motor y viajes
DGT: El caso de las certificaciones medioambientales que no certifican nada
El organismo de tráfico envía distintivos a los coches sin comprobar las emisiones reales de los vehículos, e incluye en los envíos a los afectados por el fraude de Volkswagen, que no cumplen la legislación.
Por Ángeles Castellano
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Desafíos para la Unión Europea en su 60 aniversario
Entre sus principales retos figura el de superar su crisis interna de liderazgo y reivindicar su independencia de los intereses del Pentágono y la OTAN.
Por Carlos Puente Martín
Banca y seguros
Abusos e impunidad de la banca: millones de David contra Goliat
Preferentes, cláusulas suelo, comisiones indebidas... Si las entidades no rectifican sus abusos, no pasa nada. Las resoluciones del Banco de España no son vinculantes y las autoridades de consumo no actuarán.
Por Olga Ruiz
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Carta abierta a FACUA: Denunciad el fraude de Trump
¿Defender a los consumidores? Los consumidores de democracia necesitamos que nos protejan de las mentiras y del populismo. Haced lo que podáis, porque nos jugamos mucho más que con las portabilidades.
Por Miguel Ángel Uriondo
Salud y alimentación
El fin del contenedor verde de basura
El sistema puerta a puerta ya se está implantando con éxito en las ciudades más sostenibles de Cataluña, País Vasco o Baleares y ya empieza a dar beneficios ambientales.
Por Ricardo Gamaza
Institucional
Hacia un necesario cambio de época
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es a la vez una oportunidad para abrir espacios de reflexión sobre los avances alcanzados y también sobre todo lo que queda por hacer en un futuro inmediato.
Por Juan Trímboli
Telecos y privacidad
#Stop902: acabemos con el maldito prefijo
Ante la pasividad de las autoridades competentes, sólo los consumidores lograremos poner fin al fraude de los 902 si nos movilizamos y denunciamos a las empresas que utilizan estas líneas.
Por Rubén Sánchez
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