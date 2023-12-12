#180 / Abril 2017Ver números anteriores
Viajes: España evita cuidar tus derechos
En este número
Difamadores, SA|FACUA, en acción|El bucle infinito de los abusos en el mercado de las telecomunicaciones|Orgullo de grifo|Ausbanc y Manos Limpias, sociedad criminal|¿Decimos adiós al petróleo?|Rubén Juste: «A veces cuesta entender que quienes nos gobiernan están en contra de nuestros intereses»|Las delegaciones territoriales de FACUA, instrumentos de acción y participación de los socios|Corrupción, democracia y consumidores|La eclosión del bio|Alfonso Sánchez: «El cine está pagando una penitencia»|El ‘top ten’ de los falsos descuentos: del engorde del precio real al clásico día sin IVA|Viajes: España evita cuidar tus derechos
Telecos y privacidad
Difamadores, SA
Para actuar ante difamaciones en las redes no hace falta otra ley. Quien la pide sólo busca limitar la libertad de expresión. Eso sí, necesitamos jueces que conozcan los medios digitales y sentencias justas.
Por Rubén Sánchez
Telecos y privacidad
El bucle infinito de los abusos en el mercado de las telecomunicaciones
La competencia en este país va de la incompetencia de reguladores y gobiernos mientras las grandes empresas campan a sus anchas. Y mientras tanto, puedes elegir quién abusará de ti y te subirá las tarifas.
Por Olga Ruiz
Salud y alimentación
Orgullo de grifo
Las grandes ciudades europeas lanzan campañas a favor del agua del grifo como una opción ecológica, sana y hasta 1.000 veces más barata que la embotellada.
Por Ricardo Gamaza
Compras y publicidad
Ausbanc y Manos Limpias, sociedad criminal
Estaban llamadas a darse la mano y presentaban una serie de nexos que permitió a ambas aunarse con un objetivo criminal. Desenmascarar a sus líderes, Luis Pineda y Miguel Bernad, no fue una tarea sencilla.
Por Javier Chicote
Salud y alimentación
¿Decimos adiós al petróleo?
Su uso va más allá del transporte: sirve como materia prima para producir energía y sus derivados están presentes en infinidad de productos: plásticos, cuberterías, botellas, cables... La dependencia es enorme.
Por Jorge Morales
Compras y publicidad
Rubén Juste: «A veces cuesta entender que quienes nos gobiernan están en contra de nuestros intereses»
Doctor en Sociología y experto en las relaciones entre élites políticas y económicas, el autor de 'Íbex 35. Una historia herética del poder en España' explica las peculiaridades del sistema económico español.
Por Ángeles Castellano
Institucional
Las delegaciones territoriales de FACUA, instrumentos de acción y participación de los socios
La asociación ya goza también de presencia en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Euskadi, Extremadura, La Rioja, Navarra y Murcia, intensificando aún más su lucha contra los abusos y los fraudes.
Por Paco Sánchez Legrán
Compras y publicidad
Corrupción, democracia y consumidores
Con frecuencia vemos noticias de robos, fraudes o casos de tráfico de influencias con puertas giratorias. Tras ellas, lo que está en juego es algo trascendental: el derrumbamiento de los valores de la sociedad.
Por Carlos Puente Martín
Salud y alimentación
La eclosión del bio
Cada vez son más los consumidores apuestan por productos ecológicos. Aunque el sector está en uno de sus momentos más dulces, sigue sufriendo las zancadillas de la industria convencional.
Por Ricardo Gamaza
Ocio y cultura
Alfonso Sánchez: «El cine está pagando una penitencia»
El actor, que acaba de protagonizar 'Contigo no, bicho' y prepara el rodaje de 'El mundo es suyo', no entiende que el Gobierno excluya al cine de la rebaja del IVA cultural que aplica a otros espectáculos.
Por Ignacio Díaz Pérez
Compras y publicidad
El ‘top ten’ de los falsos descuentos: del engorde del precio real al clásico día sin IVA
Falsear un precio para hacer una oferta y que el descuento parezca mayor, si es que existe, es un fraude y una práctica de competencia desleal a los comercios que no recurren a estás prácticas y son honestos.
Por @hd_carr
Motor y viajes
Viajes: España evita cuidar tus derechos
La CE ha dado varios avisos a España para que corrija su normativa y aprobó en 2015 una nueva Directiva que da mayor protección a los usuarios, sin que hayan sido transpuestas a nivel estatal o autonómico.
Por Ángeles Castellano
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