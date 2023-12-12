Balance de un intenso año de trabajo

| Antonio de la Torre: «La única revolución posible tiene que ser de valores, pacífica y debe permear»

| FACUA, en Acción

| La ciudad no es para mí

| Los conflictos de interés y la salud de los consumidores

| ¡Oh, el cielo es un lugar en la Tierra!

| Fraude Volkswagen: otro año batallando por los consumidores

| FACUA: un viaje de 37 años luchando contra los abusos

| Comisaría de La Gavidia, centro de terror de la juventud combativa contra el franquismo

| Cuando veas las barbas de Uber cortar…

| Crónica consumerista