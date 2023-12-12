#184 / Diciembre 2017Ver números anteriores
Sube la luz, gobiernan las eléctricas
En este número
Balance de un intenso año de trabajo|Antonio de la Torre: «La única revolución posible tiene que ser de valores, pacífica y debe permear»|FACUA, en Acción|La ciudad no es para mí|Los conflictos de interés y la salud de los consumidores|¡Oh, el cielo es un lugar en la Tierra!|Fraude Volkswagen: otro año batallando por los consumidores|FACUA: un viaje de 37 años luchando contra los abusos|Comisaría de La Gavidia, centro de terror de la juventud combativa contra el franquismo|Cuando veas las barbas de Uber cortar…|Crónica consumerista|Sube la luz, gobiernan las eléctricas
Institucional
Balance de un intenso año de trabajo
Este año hemos apostado por ampliar nuestro proyecto consumerista, extendiéndonos por el territorio y abriendo nuevas asociaciones, delegaciones y oficinas de atención a los consumidores.
Por Olga Ruiz
Ocio y cultura
Antonio de la Torre: «La única revolución posible tiene que ser de valores, pacífica y debe permear»
Trabajador incansable, de periodista antes que actor, no huye de las preguntas que le llevan a entrar en profundidades, pero evita la intensidad salpicando la conversación con toques de humor.
Por Ángeles Castellano
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de octubre a diciembre.
Motor y viajes
La ciudad no es para mí
Transitar por muchas de las calles de Madrid se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos. Y no precisamente en el sentido figurado.
Por Carlos Puente Martín
Salud y alimentación
Los conflictos de interés y la salud de los consumidores
En Mesoamérica la desnutrición afecta al 7% de la población, en el Caribe al 17%, mientras que países como Chile, Cuba y Uruguay el hambre tiene tasas inferiores al 3%.
Por Juan Trímboli
Compras y publicidad
¡Oh, el cielo es un lugar en la Tierra!
Cuando se trata de la promesa de una vida mejor, más exitosa y feliz, todos somos potenciales víctimas de los charlatanes, timadores o publicistas engañosos.
Por @CervantesFAQs FEM
Motor y viajes
Fraude Volkswagen: otro año batallando por los consumidores
Desde que estalló el escándalo, FACUA representa a más de 7.000 afectados y ha presentado denuncias ante distintos organismos contra las empresas del grupo Volkswagen en España.
Institucional
FACUA: un viaje de 37 años luchando contra los abusos
Ha sido un camino largo para convertirnos en el movimiento social sustentado por decenas de miles de ciudadanos que hoy es generador de opinión pública y con una implantación territorial en todo el país.
Por Paco Sánchez Legrán
Institucional
Comisaría de La Gavidia, centro de terror de la juventud combativa contra el franquismo
Sindicalistas y activistas antifranquistas en lucha por la libertad narran, en un documental impulsado por Comisiones Obreras de Sevilla, los abusos, agresiones y torturas que sufrieron en esa instalación.
Por Juanmi Garrido
Motor y viajes
Cuando veas las barbas de Uber cortar…
La sentencia del TJUE, que considera a Uber como empresa de transportes y no una plataforma intermediaria digital, debe ser precedente para todas las creadas a raíz del falso consumo colaborativo, como Airbnb.
Por Ángeles Castellano
Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales en los meses de octubre a diciembre.
Vivienda y suministros
Sube la luz, gobiernan las eléctricas
La luz ha subido un 10,8% para el usuario medio en 2017, el año en que el Gobierno ha recortado el bono social.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García