#185 / Febrero 2018Ver números anteriores
Roaming fuera de la UE: Límite 60 euros
En este número
La leyenda urbana de los desahucios y otras estrategias de manipulación de la realidad|Crónica consumerista|El engaño del cartel amarillo: cómo timarte con la falsa oferta|FACUA, en acción|¿Adónde va mi frigorífico?|El falso europeísmo: el peso de los grupos de presión|Palestina, vivir es resistir|La red de buzones seguros y anónimos Fíltrala se refuerza con FACUA|¿Trileros del agua?|El nuevo horizonte de la privacidad para los ciudadanos|Las cuatro cosas que debes saber de tu vehículo eléctrico|2017: el año que superamos los 200.000 socios|Roaming fuera de la UE: Límite 60 euros
Banca y seguros
La leyenda urbana de los desahucios y otras estrategias de manipulación de la realidad
Las ejecuciones hipotecarias ya no trascienden públicamente como lo hacían antes. Ahora la banca busca presentarse como víctima de las cláusulas suelo. Es el momento de normalizar la precariedad y el abuso.
Por Olga Ruiz
Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales en los meses de enero y febrero.
Compras y publicidad
El engaño del cartel amarillo: cómo timarte con la falsa oferta
Trucos y artimañas de los supermercados para meter la mano en tu cartera sin que te des cuenta.
Por @hd_carr
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.
Vivienda y suministros
¿Adónde va mi frigorífico?
La responsabilidad principal del reciclaje de los aparatos electrónicos es del fabricante, aunque el consumidor debe exigir que el tratamiento sea el correcto.
Por Ricardo Gamaza
Compras y publicidad
El falso europeísmo: el peso de los grupos de presión
La política de globalización que ha venido desarrollándose desde hace más de una década ha conducido a la desprotección de los consumidores frente a las grandes corporaciones.
Por Carlos Puente Martín
Vivienda y suministros
Palestina, vivir es resistir
Con la división del territorio por la ONU en 1947, el 45% del territorio era para los palestinos. Hoy sólo queda el 11%, sin recursos hídricos, sin tierras para cultivar y con pésimas comunicaciones.
Por Jordi Castilla
Telecos y privacidad
La red de buzones seguros y anónimos Fíltrala se refuerza con FACUA
Con esta herramienta web, cualquier persona puede depositar documentación que considere que la sociedad deba conocer, y hacer que ésta llegue a periodistas sin dejar rastro, de manera anónima y segura.
Por Stéphane M. Grueso
Vivienda y suministros
¿Trileros del agua?
Las grandes multinacionales que han visto en el agua su nuevo negocio, seguro y se han lanzado a obtener privatizaciones con la connivencia de algunos alcaldes y políticos.
Por Rubén Sánchez
Telecos y privacidad
El nuevo horizonte de la privacidad para los ciudadanos
Los usuarios tienen el derecho de conocer el uso que hacen las empresas de los datos que recopilan sobre ellos.
Por Jesús Acevedo
Motor y viajes
Las cuatro cosas que debes saber de tu vehículo eléctrico
Seis de cada diez usuarios se plantean comprar este tipo de coches. Además de la autonomía, velocidad y comodidad, hay otras cuestiones esenciales que determinan el salto al transporte ecológico.
Por Ricardo Gamaza
Institucional
2017: el año que superamos los 200.000 socios
Hemos fortalecido nuestros equipos técnicos y jurídicos para dar respuesta a la avalancha de consultas y reclamaciones, que crecieron nada menos que un 58%.
Por Paco Sánchez Legrán
Telecos y privacidad
Roaming fuera de la UE: Límite 60 euros
La mayoría de facturas de infarto que reciben los usuarios tras viajar fuera de la UE son anulables.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García