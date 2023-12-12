#200 / Julio 2020Ver números anteriores
Ojo con los ganchos de las eléctricas
En este número
Cumplimos 200 números|FACUA, en Acción|La protección de los consumidores y las cancelaciones de viajes combinados por Covid-19|De la era PostCovid y el teletrabajo a la era de Minority Report|Las ventajas e inconvenientes de contratar a través de internet|Un aire más puro tras el confinamiento|Los suministros esenciales en tiempos de pandemia|Crónica Consumerista|Lucía Jiménez: «Las mujeres nos enfrentamos a entrevistas de trabajo donde nos preguntan por ser madres»|El apoyo de la Fundación FACUA al movimiento de consumidores latinoamericano|Mamíferas: El secreto mejor guardado del parto|El TJUE al rescate del consumidor|Ojo con los ganchos de las eléctricas
Institucional
Cumplimos 200 números
Nacida en 1984, la revista 'Consumerismo' es una de las más antiguas publicaciones en español dedicadas a la defensa de los consumidores.
Por Rubén Sánchez
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de abril, mayo, junio y julio.
Motor y viajes
La protección de los consumidores y las cancelaciones de viajes combinados por Covid-19
Los consumidores tienen reconocido el derecho al reembolso de los importes de estos viajes de acuerdo al margo legal actual.
Por Olga Ruiz
Telecos y privacidad
De la era PostCovid y el teletrabajo a la era de Minority Report
La pandemia del Covid-19 ha dejado una huella imborrable en todos nosotros y en nuestros derechos fundamentales, que se han visto seriamente mermados.
Por Jesús Acevedo
Telecos y privacidad
Las ventajas e inconvenientes de contratar a través de internet
La proliferación de la contratación electrónica puede conllevar beneficios para el consumidor. Sin embargo, este modelo de negocio también puede suponer una menor protección de sus derechos e intereses.
Por Miguel Ángel Serrano
Salud y alimentación
Un aire más puro tras el confinamiento
Los niveles de dióxido de nitrógeno, principal contaminante del aire y causante de cerca de 7.000 muertes prematuras al año en España, se han reducido en más de la mitad.
Por Ricardo Gamaza
Vivienda y suministros
Los suministros esenciales en tiempos de pandemia
El acceso al agua y a suministros energéticos como la electricidad o el gas tiene un carácter fundamental en el ámbito doméstico para el bienestar de las personas, garantizando un desarrollo vital mínimo.
Por Jesús Benítez
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de abril, mayo, junio y julio.
Telecos y privacidad
Lucía Jiménez: «Las mujeres nos enfrentamos a entrevistas de trabajo donde nos preguntan por ser madres»
A lo largo de su carrera, esta periodista reconvertida en mentora de emprendedores ha podido conocer la brecha de género que existe en el mundo empresarial.
Por Lydia López
Institucional
El apoyo de la Fundación FACUA al movimiento de consumidores latinoamericano
Ha desarrollado un amplio programa de apoyo a distintas organizaciones de defensa de los consumidores de América Latina y el Caribe a través de ayudas económicas y actividades formativas.
Por Paco Sánchez Legrán
Salud y alimentación
Mamíferas: El secreto mejor guardado del parto
Un documental independiente narra las consecuencias para las mujeres cuando no se respetan los partos.
Por Ricardo Gamaza
Banca y seguros
El TJUE al rescate del consumidor
De nuevo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a abrir la posibilidad de que los consumidores puedan ver restituidos sus derechos en relación con la banca.
Por Alejandro García
Vivienda y suministros
Ojo con los ganchos de las eléctricas
La gran mayoría de usuarios no nos paramos a analizar qué hay detrás de cada oferta ni comparamos las tarifas con el semirregulado PVPC.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García