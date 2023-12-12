Cumplimos 200 números

| FACUA, en Acción

| La protección de los consumidores y las cancelaciones de viajes combinados por Covid-19

| De la era PostCovid y el teletrabajo a la era de Minority Report

| Las ventajas e inconvenientes de contratar a través de internet

| Un aire más puro tras el confinamiento

| Los suministros esenciales en tiempos de pandemia

| Crónica Consumerista

| Lucía Jiménez: «Las mujeres nos enfrentamos a entrevistas de trabajo donde nos preguntan por ser madres»

| El apoyo de la Fundación FACUA al movimiento de consumidores latinoamericano

| Mamíferas: El secreto mejor guardado del parto

| El TJUE al rescate del consumidor