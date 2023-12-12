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#202 / Diciembre 2020
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Al fin, las vacunas

En este número

El año que vivimos peligrosamente|Los efectos del pan industrial|Javier Padilla: «Podremos convivir con el virus si las instrucciones son sencillas, claras y coherentes»|FACUA, en Acción|El programa de actividades de la Fundación FACUA para el ejercicio 2021|La verdad está por ahí afuera|Intermediarios en la prestación de servicios: el nuevo modelo de negocio|El zumbido de la extinción|¿Compras por internet? No caigas en engaños|La incidencia de la Covid-19 en la protección del consumidor y propuestas para el futuro|Desprecintado de productos y derecho de desistimiento|Crónica consumerista|Al fin, las vacunas
Institucional

El año que vivimos peligrosamente

2020 ha sido un año en el que todos nos hemos tenido que enfrentar a las dificultades que ha suscitado la pandemia. En FACUA hemos hecho todo lo posible por dar la talla en la defensa de los consumidores.

Por Rubén Sánchez
Salud y alimentación

Los efectos del pan industrial

Los ingredientes del pan artesanal son harina de trigo, agua y sal; pero el pan industrial incluye hasta una docena de aditivos, algunos relacionados directamente con enfermedades como el colesterol

Por Ricardo Gamaza
Salud y alimentación

Javier Padilla: «Podremos convivir con el virus si las instrucciones son sencillas, claras y coherentes»

El autor de '¿A quién vamos a dejar morir?' y coautor de 'Epidemiocracia' reflexiona sobre la situación actual provocada por el Covid, cómo evitar nuevas pandemias y cómo enfrentar las que vengan.

Por Ángeles Castellano
Institucional

FACUA, en Acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de noviembre y diciembre.

Institucional

El programa de actividades de la Fundación FACUA para el ejercicio 2021

Destacará la formación consumerista, la cooperación internacional, la edición de estudios y publicaciones y el fomento de relaciones con otras entidades.

Por Paco Sánchez Legrán
Telecos y privacidad

La verdad está por ahí afuera

A partir de 2021, la Unión Europea va a considerar responsables a las plataformas digitales que permiten la publicación de informaciones falsas por sus usuarios.

Por Jesús Acevedo
Compras y publicidad

Intermediarios en la prestación de servicios: el nuevo modelo de negocio

Estamos asistiendo a la proliferación de toda una serie de plataformas que en apariencia ofrecen servicios directamente a los usuarios pero afirman limitarse a ponerlos en contacto con terceros.

Por Miguel Ángel Serrano
Salud y alimentación

El zumbido de la extinción

La desaparición de polinizadores significaría la perdida del 84% de los cultivos y del 90% de las plantas silvestres. Andalucía lidera el número de colmenas a nivel nacional y produce 7.000 toneladas anuales

Por Ricardo Gamaza
Compras y publicidad

¿Compras por internet? No caigas en engaños

En estas fechas tan señaladas de incremento del consumo, conocer los derechos básicos que nos asisten como consumidores en las compras online es fundamental para no arrepentirse de haberle dado al clic.

Por Alejandro García
Compras y publicidad

La incidencia de la Covid-19 en la protección del consumidor y propuestas para el futuro

Esta crisis está generando más vulnerabilidad en la población y el aprovechamiento de los desequilibrios por parte de los mercados.

Por Olga Ruiz
Compras y publicidad

Desprecintado de productos y derecho de desistimiento

En su sentencia de 27 de marzo de 2019, el TJUE aclaró que no cabía limitar el derecho de desistimiento en productos desprecintados que permitiesen su nueva comercialización.

Por Jesús Benítez
Institucional

Crónica consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.

Salud y alimentación

Al fin, las vacunas

Respuestas para las dudas más comunes que han suscitado las vacunas.

Por Ángeles Castellano

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