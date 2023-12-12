El año que vivimos peligrosamente

| Los efectos del pan industrial

| Javier Padilla: «Podremos convivir con el virus si las instrucciones son sencillas, claras y coherentes»

| FACUA, en Acción

| El programa de actividades de la Fundación FACUA para el ejercicio 2021

| La verdad está por ahí afuera

| Intermediarios en la prestación de servicios: el nuevo modelo de negocio

| El zumbido de la extinción

| ¿Compras por internet? No caigas en engaños

| La incidencia de la Covid-19 en la protección del consumidor y propuestas para el futuro

| Desprecintado de productos y derecho de desistimiento

| Crónica consumerista