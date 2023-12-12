#205 / Junio 2021Ver números anteriores
El junio más caro de la historia
En este número
La necesaria reforma del bono social|Conciertos en directo y el engaño del ‘playback’|La cuenta de pago básica como alternativa a la exclusión financiera|La intervención de FACUA en el mercado|FACUA, en Acción|Víctimas de laboratorio|No con mi cara, señor Roig|Peter C. Gøtzsche: «Sospecho que AstraZeneca ha cometido fraude en sus ensayos clínicos»|Certificado Covid digital: qué es y cómo obtenerlo|Crónica consumerista|El conflicto con la UHF y el futuro de la televisión en abierto|El junio más caro de la historia
Vivienda y suministros
La necesaria reforma del bono social
La aplicación de esta herramienta debería suponer un descuento de al menos el 50% en las facturas de luz, gas y agua del consumidor vulnerable.
Por Olga Ruiz
Ocio y cultura
Conciertos en directo y el engaño del ‘playback’
Parece lógico pensar que en un espectáculo de música en vivo tanto las interpretaciones como el acompañamiento musical de los artistas deben ser ejecutados en directo, sin que la actuación haya sido pregrabada.
Por Miguel Ángel Serrano
Banca y seguros
La cuenta de pago básica como alternativa a la exclusión financiera
Los servicios bancarios resultan imprescindibles hoy en día, y la legislación obliga a los bancos a disponer de herramientas para que los usuarios puedan acceder a ellos.
Por Jesús Benítez
Compras y publicidad
La intervención de FACUA en el mercado
FACUA es una organización de consumidores que defiende a los ciudadanos manteniendo posiciones de total independencia en relación a todos los partidos políticos, gobiernos y sectores empresariales.
Por Paco Sánchez Legrán
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de mayo y junio.
Salud y alimentación
Víctimas de laboratorio
Un millón y medio de animales vertebrados son sacrificados cada año en España en experimentos. Actualmente es legal, pero ¿es ético que usemos otros seres vivos para experimentar?
Por Ricardo Gamaza
Telecos y privacidad
No con mi cara, señor Roig
Mercadona anunció el año pasado que tenía previsto instaurar un sistema de reconocimiento facial para identificar a cualquier persona con una orden de alejamiento que quisiera acceder a sus establecimientos.
Por Jesús Acevedo
Salud y alimentación
Peter C. Gøtzsche: «Sospecho que AstraZeneca ha cometido fraude en sus ensayos clínicos»
El científico danés, autor de 'Vacunas. Verdades, mentira y controversia', explica los motivos por los que no siempre se puede confiar en las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Por Ángeles Castellano
Motor y viajes
Certificado Covid digital: qué es y cómo obtenerlo
Con la llegada del verano, la Unión Europea ha establecido un marco común que facilite a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a la libertad de movimiento dentro de la UE.
Por Alejandro García
Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
Telecos y privacidad
El conflicto con la UHF y el futuro de la televisión en abierto
La implantación del 4 y el 5G han convulsionado la estructura en la que se asentaba la tradicional industria de producción y emisión televisiva en España y en Europa, provocando un terremoto en la industria.
Por José Morillas
Vivienda y suministros
El junio más caro de la historia
El Gobierno tiene que sacar a la nuclear y la hidroeléctrica de la subasta del mercado mayorista eléctrico. Hacen falta reformas de calado para poner freno a la especulación del oligopolio.
Por Rubén Sánchez
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