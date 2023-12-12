#206 / Agosto 2021Ver números anteriores
Atención al cliente de pago: ¿Nadie actúa?
En este número
Viajes por Europa y asistencia a la salud: la tarjeta sanitaria europea|La AEPD, el certificado LOKI19 y el multiverso de la locura|Crónica Consumerista|Un ejemplo para el mundo: la dieta mediterránea|Así afecta el ruido a nuestra salud|Pedro Torrijos: «Ningún espacio que nos rodea es neutro, con independencia de su intención»|Nuestros socios triunfan|El código ético de la Fundación FACUA|FACUA, en Acción|Falsas acusaciones por manipular el contador de luz|El fallido modelo neoliberal del sistema eléctrico español|Atención al cliente de pago: ¿Nadie actúa?
Salud y alimentación
Viajes por Europa y asistencia a la salud: la tarjeta sanitaria europea
En toda la Unión Europea existen normas para garantizar el acceso de los ciudadanos comunitarios que se desplazan a otros Estados miembro a sus prestaciones en salud.
Por Jesús Benítez
Telecos y privacidad
La AEPD, el certificado LOKI19 y el multiverso de la locura
Protección de Datos, como autoridad de control, debería unificar la regulación e impedir diferentes interpretaciones del certificado Covid-19 que den lugar a situaciones distintas en cada comunidad autónoma.
Por Jesús Acevedo
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio y agosto.
Compras y publicidad
Un ejemplo para el mundo: la dieta mediterránea
Esta pauta nutricional se ha convertido en la guía de muchos otros países para poder mejorar la alimentación de sus habitantes y reducir problemas de salud como la obesidad o el colesterol.
Por Beatriz García Contreras
Salud y alimentación
Así afecta el ruido a nuestra salud
La exposición continua a altos niveles de ruidos puede ocasionar graves trastornos en la salud de las personas.
Por Ricardo Gamaza
Ocio y cultura
Pedro Torrijos: «Ningún espacio que nos rodea es neutro, con independencia de su intención»
Arquitecto y músico de formación, el autor de 'Territorios improbables' se considera sobre todo un contador de historias. En su libro, como en Twitter, desgrana los entresijos de los lugares más peculiares.
Por Ángeles Castellano
Institucional
Nuestros socios triunfan
Un resumen de algunos casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de julio y agosto.
Institucional
El código ético de la Fundación FACUA
Algunas claves para entender la esencia de la institución creada por FACUA para contribuir a fomentar la cooperación internacional y el consumo sostenible.
Por Paco Sánchez Legrán
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de julio y agosto.
Vivienda y suministros
Falsas acusaciones por manipular el contador de luz
Muchos usuarios están recibiendo en los últimos tiempos recibos inflados debido a refacturaciones que son consecuencia de, según dicen, una manipulación que el usuario ha realizado en su equipo de medida.
Por Miguel Ángel Serrano
Vivienda y suministros
El fallido modelo neoliberal del sistema eléctrico español
A los consumidores se nos vendió que seríamos los beneficiarios indiscutibles de la liberalización del sector. Dos décadas después, el cambio de sistema sólo nos ha empobrecido.
Por Olga Ruiz
Telecos y privacidad
Atención al cliente de pago: ¿Nadie actúa?
Nueve meses después de los cambios legales que pretendían acabar con el fraude de los 902, las multas brillan por su ausencia y el ministro de Consumo ni siquiera señala a las empresas que se saltan la ley.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
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Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García