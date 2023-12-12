#209 / Febrero 2022Ver números anteriores
Brecha digital y servicios bancarios
En este número
Garzón y Calviño se desentienden de los abusos de la banca|Fraudes en internet o ‘phishing’: la mala conducta que se perpetúa|¿Es válido informar de una modificación de contrato por una factura de teléfono?|El boicot a las fresas|FACUA, en Acción|Telecos: desistimiento y abusos por la instalación de servicios|Lidia García: «La copla también es un poso de denuncia para las mujeres»|Nuestros socios triunfan|La ética en el movimiento de consumidores|Crónica Consumerista|¿El tiempo de la sed?|Brecha digital y servicios bancarios
Banca y seguros
Garzón y Calviño se desentienden de los abusos de la banca
FACUA ha tenido que interponer una denuncia contra España ante la Comisión Europea por la no aplicación de la directiva que regula las cuentas de pago básicas.
Por Rubén Sánchez
Telecos y privacidad
Fraudes en internet o ‘phishing’: la mala conducta que se perpetúa
La utilización de la red ha estado asociada prácticamente desde sus inicios a actividades engañosas que buscan obtener alguna clase de beneficio ilícito de los usuarios.
Por Miguel Ángel Serrano
Telecos y privacidad
¿Es válido informar de una modificación de contrato por una factura de teléfono?
La compañía debe notificar dicha modificación con una antelación a un mes y, además, debe comunicar el derecho del usuario a resolver el contrato sin verse penalizado por ello.
Por Alejandro García
Salud y alimentación
El boicot a las fresas
La amnistía que el Gobierno andaluz ha aprobado para los pozos ilegales de la fresa pone en riesgo todo el sector fresero de Doñana, que encontrará un boicot a sus productos por los consumidores europeos.
Por Ricardo Gamaza
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.
Telecos y privacidad
Telecos: desistimiento y abusos por la instalación de servicios
Con carácter general, son nulas aquellas cláusulas que impongan a los usuarios penalizaciones por desistir del contrato.
Por Jesús Benítez
Ocio y cultura
Lidia García: «La copla también es un poso de denuncia para las mujeres»
La investigadora albaceteña acaba de publicar un libro llamado '¡Ay Campaneras!' en el que divulga sobre copla, cuplé y zarzuela desde una perspectiva de género, LGTB y de clase.
Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de enero y febrero.
Institucional
La ética en el movimiento de consumidores
Permitir que las empresas financien actividades de las organizaciones de consumidores puede abrir una peligrosa puerta que ponga en cuestión su legitimidad.
Por Paco Sánchez Legrán
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
Salud y alimentación
¿El tiempo de la sed?
Es el recurso más acuciante para nuestra especie y, en última instancia, para la vida. La gestión del agua se revela cada vez más como uno de los grandes retos de nuestro tiempo. ¿Seremos capaces de sortearlo?
Por Guillermo F.B Hildebrandt
Banca y seguros
Brecha digital y servicios bancarios
En los últimos años se están generando importantes barreras en el acceso que están provocando que colectivos vulnerables se vean desprotegidos, a la vez que aumenta la exclusión financiera.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
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Equipo de redacción
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Consejo editorial
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