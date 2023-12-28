#220 / Diciembre 2023Ver números anteriores
2023, otro año en acción
En este número
Patrones oscuros: mantente alerta en tus compras navideñas|FACUA, en acción|Una nueva mirada al movimiento de consumidores en América Latina y el Caribe|Niño Ruven: «Mi música tiene un ingrediente enorme de la tierra, se nutre de nuestras raíces»|FACUA te asesora con… los retrasos y cancelaciones de trenes|Asina: «El mayor desafío de todo artista es no perecer en el tiempo»|Nuestros socios triunfan|Incidencias en Cercanías de Madrid: El centralismo de los medios de comunicación|Crónica Consumerista|Una app para defender a los consumidores|2023, otro año en acción
Compras y publicidad
Patrones oscuros: mantente alerta en tus compras navideñas
Desde hace unos años, las tiendas online son la estrella para adquirir los regalos de Navidad, pero hay que tener cuidado con algunas tácticas que pretenden confundir o manipular al consumidor.
Por Gabriela Camayd
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante noviembre y diciembre.
Institucional
Una nueva mirada al movimiento de consumidores en América Latina y el Caribe
Siete años después de realizar una primer mirada a este movimiento, resulta necesario realizar una actualización tras las experiencias compartidas entre las asociaciones latinoamericanas y la Fundación FACUA.
Por Paco Sánchez Legrán
Ocio y cultura
Niño Ruven: «Mi música tiene un ingrediente enorme de la tierra, se nutre de nuestras raíces»
Este fagotista cordobés, creador y único representante a nivel mundial del fagot flamenco, habla sobre sus orígenes y hace un repaso a una carrera profesional marcada por la innovación y la transgresión.
Por David Ávila
Motor y viajes
FACUA te asesora con… los retrasos y cancelaciones de trenes
La normativa europea establece, entre otras cuestiones, que las operadoras ferroviarias deben compensar a los pasajeros en casos de esta índole.
Ocio y cultura
Asina: «El mayor desafío de todo artista es no perecer en el tiempo»
El grupo extremeño cuenta la importancia del folclore en su música, algunas claves de su último trabajo y cómo compaginan su faceta artística con la participación en varias propuestas culturales.
Por Imanol Beristain
Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de noviembre y diciembre.
Motor y viajes
Incidencias en Cercanías de Madrid: El centralismo de los medios de comunicación
Los consumidores tenemos derecho a que la información que nos trasladen los medios de comunicación sea plural y tenga en cuenta a las distintas regiones del país, lejos del centralismo madrileño actual.
Por Miguel Ángel Serrano
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
Institucional
Una app para defender a los consumidores
Un asistente de inteligencia artificial da respuesta a sus dudas. Y si quieres recibir alertas sobre informaciones que nos afectan como consumidores, puedes suscribirte a los temas que más te interesen.
Por Rubén Sánchez
Institucional
2023, otro año en acción
Finalizamos otro año en el que hemos desarrollado una intensa actividad luchando contra los abusos que sufren los usuarios.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García