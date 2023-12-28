#222 / Mayo 2024Ver números anteriores
Vivienda digna para todos
En este número
Plata o ‘cookies’: ¿pagar por nuestra privacidad?|FACUA, en acción|Sake ink: “Si Miguel Ángel viviera en nuestra época pintaría murales”|Comercio justo, una forma solidaria de consumir|FACUA te asesora con… la compra de vehículos de segunda mano|Nuestros socios triunfan|No hagas el primo con la prima|Crónica consumerista|Encarni Reyes Moriana: «Mi libro es mi libertad conquistada»|Combatir los bulos es responsabilidad de todos|Vivienda digna para todos
Telecos y privacidad
Plata o ‘cookies’: ¿pagar por nuestra privacidad?
Mientras algunos sitios web proponen un modelo de "paga si quieres privacidad", surgen interrogantes éticos sobre si el derecho a la privacidad debe tener un precio.
Por Gabriela Camayd
Compras y publicidad
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante marzo y abril.
Ocio y cultura
Sake ink: “Si Miguel Ángel viviera en nuestra época pintaría murales”
Este muralista y artista urbano ha hecho de su pasión su trabajo. Sus obras, reconocidas entre las mejores del mundo, han traspasado fronteras hasta alcanzar países como Ecuador, México o Armenia.
Por David Ávila
Compras y publicidad
Comercio justo, una forma solidaria de consumir
Esta actividad internacional respeta los derechos humanos, laborales y sociales, desarrolla prácticas justas en las relaciones comerciales y contribuye decididamente a la protección del medio ambiente.
Por Paco Sánchez Legrán
Motor y viajes
FACUA te asesora con… la compra de vehículos de segunda mano
Existe toda una clasificación dentro de los vehículos que se compran de segunda mano: kilómetro cero, ocasión, seminuevos... pero en todos ellos tenemos garantías y derechos para evitarnos problemas
Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de marzo y abril.
Banca y seguros
No hagas el primo con la prima
Un problema habitual con los seguros es que la cantidad que nos cargan por la prima ha aumentado considerablemente de un año al siguiente sin que la aseguradora nos haya comunicado con antelación dicha subida.
Por Miguel Ángel Serrano
Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
Ocio y cultura
Encarni Reyes Moriana: «Mi libro es mi libertad conquistada»
La politóloga palaciense nos presenta su último libro, en el cual ha compilado recuerdos de un comercio que ha ido pasando de generación en generación y temas como feminismo, identidad local, memoria...
Por Imanol Beristain
Telecos y privacidad
Combatir los bulos es responsabilidad de todos
Hasta la fecha he logrado 21 sentencias favorables en el marco de 12 causas judiciales. Pero mi reputación no la han salvado esas sentencias, sino la gente que ha señalado a los que se dedicaban a difamarme.
Por Rubén Sánchez
Vivienda y suministros
Vivienda digna para todos
La imposibilidad de acceder a una vivienda restringe otros derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad personal, a la intimidad personal y familiar, la libertad y la seguridad, la salud, etc.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García