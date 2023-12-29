#227 / Mayo 2025Ver números anteriores
Saltarse la ley no puede seguir saliendo gratis a las aerolíneas
En este número
La IA y la atención al cliente: ¿una pérdida de calidad?|FACUA, en Acción|La liberalización del sistema eléctrico en Italia: el paso al mercado libre|Nach Solís: «La amistad y los recuerdos nos ayudan a hacer la vida más fácil cuando se vuelve insoportable»|Nuestros socios triunfan|Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de América Latina: historia, objetivos e incidencia en el territorio|FACUA te asesora con… los viajes combinados|Agustín Toranzo: «Cuando la gente se moviliza y rompe el silencio, empiezan a cambiar las cosas»|Crónica Consumerista|El bloqueo económico a Cuba: más de 60 años de ataque criminal a los consumidores|Atención de la salud mental en España: una asignatura aún pendiente del sistema sanitario público|Saltarse la ley no puede seguir saliendo gratis a las aerolíneas
Telecos y privacidad
La IA y la atención al cliente: ¿una pérdida de calidad?
El derecho de los consumidores a recibir un trato justo y digno podría verse afectado por este proceso de automatización.
Por Gabriela Camayd
Compras y publicidad
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante enero, febrero y marzo.
Vivienda y suministros
La liberalización del sistema eléctrico en Italia: el paso al mercado libre
En 2024, los consumidores italianos vieron cómo sus contratos de electricidad pasaban al mercado libre, completándose el proceso de liberalización del sector energético.
Por Adiconsum
Ocio y cultura
Nach Solís: «La amistad y los recuerdos nos ayudan a hacer la vida más fácil cuando se vuelve insoportable»
El guionista abulense repasa su trayectoria profesional, habla sobre el éxito de su cortometraje 'París 70' y adelanta detalles de los proyectos en los que está trabajando actualmente.
Por David Ávila
Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
Institucional
Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de América Latina: historia, objetivos e incidencia en el territorio
Esta organización está hermanada con la Fundación FACUA por la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible.
Por Paco Sánchez Legrán
Motor y viajes
FACUA te asesora con… los viajes combinados
Con la proximidad de las vacaciones de verano, la asociación quiere trasladar a los usuarios toda la información clave que deben conocer antes de contratar un paquete vacacional.
Vivienda y suministros
Agustín Toranzo: «Cuando la gente se moviliza y rompe el silencio, empiezan a cambiar las cosas»
Este activista se estrena como director con el documental 'A dos velas', un trabajo que muestra la lucha de varios barrios populares de Sevilla contra los cortes de luz de Endesa.
Por Imanol Beristain
Compras y publicidad
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero, febrero y marzo.
Institucional
El bloqueo económico a Cuba: más de 60 años de ataque criminal a los consumidores
La Fundación FACUA lleva años desarrollando programas de cooperación internacional en colaboración con diferentes entidades cubanas para lograr mejoras en la vida de los habitantes de la isla.
Por Miguel Ángel Serrano
Salud y alimentación
Atención de la salud mental en España: una asignatura aún pendiente del sistema sanitario público
La precariedad en la Atención Primaria y la falta de profesionales en salud mental son factores que determinan el excesivo consumo de medicamentos psicotrópicos en nuestro país.
Por Olga Ruiz
Motor y viajes
Saltarse la ley no puede seguir saliendo gratis a las aerolíneas
Menos del 5% de las reclamaciones presentadas por los pasajeros en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se traducen en multas.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García