Consumerismo logo
#232 / Febrero 2026
Ver números anteriores

ICE: Gestapo y camisas negras del siglo XXI

En este número

Iñaki Gabilondo: «El PP tiene muy mal perder, les parece contra natura estar en la oposición»|El infierno de vivir rodeado de pisos turísticos|FACUA, en acción|Iván Macías: «En el teatro musical, la música tiene que estar al servicio absoluto de la dramaturgia»|La cooperación internacional de FACUA en los diversos continentes|Crónica consumerista|FACUA te asesora sobre… tus derechos en caso de huelgas en trenes o aerolíneas|Olga Rodríguez: «Trump quiere construir una ONU paralela a su medida, privatizada y que no rinda cuentas»|La defensa de la igualdad de la mujer desde una perspectiva consumerista|Nuestros socios triunfan|Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones en 2025|ICE: Gestapo y camisas negras del siglo XXI
Compras y publicidad

Iñaki Gabilondo: «El PP tiene muy mal perder, les parece contra natura estar en la oposición»

Hablamos con el veterano periodista vasco sobre actualidad política, sobre el buen y mal periodismo y sobre el peligro de los bulos y la desinformación para la democracia.

Por Rubén Sánchez
Vivienda y suministros

El infierno de vivir rodeado de pisos turísticos

Frente al discurso que presenta el alquiler turístico como una opción de alojamiento más económica, la realidad demuestra que puede acabar vulnerando los derechos fundamentales de los vecinos.

Por Gabriela Camayd
Compras y publicidad

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.

Ocio y cultura

Iván Macías: «En el teatro musical, la música tiene que estar al servicio absoluto de la dramaturgia»

Este director, pianista y productor artístico es uno de los compositores contemporáneos más destacados del Teatro Musical en nuestro país.

Por David Ávila
Institucional

La cooperación internacional de FACUA en los diversos continentes

Tanto la asociación como la Fundación FACUA llevan años colaborando con entidades y organizaciones de defensa de los consumidores de todo el mundo.

Por Paco Sánchez Legrán
Compras y publicidad

Crónica consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.

Motor y viajes

FACUA te asesora sobre… tus derechos en caso de huelgas en trenes o aerolíneas

Las huelgas de personal de compañías aéreas y empresas ferroviarias no anulan los derechos de los pasajeros cuando se ven perjudicados, pero tienen importantes diferencias.

Compras y publicidad

Olga Rodríguez: «Trump quiere construir una ONU paralela a su medida, privatizada y que no rinda cuentas»

Hablamos con la periodista experta en información internacional y Derechos Humanos sobre el genocidio en Gaza, el conflicto con Irán y los Estados Unidos de Donald Trump.

Por Rubén Sánchez
Compras y publicidad

La defensa de la igualdad de la mujer desde una perspectiva consumerista

Desde sus inicios, la publicidad ha contribuido a reforzar el rol de la mujer como la madre entregada, la mujer cuidadora, limpiadora, cocinera, sufridora silenciosa, también la mujer profesional y perfecta.

Por Olga Ruiz
Compras y publicidad

Nuestros socios triunfan

Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.

Institucional

Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones en 2025

Los socios aportaron 2,3 millones de euros en cuotas ordinarias, más del doble de lo que representaron las ayudas públicas recibidas por FACUA y sus organizaciones territoriales.

Por Rubén Sánchez
Salud y alimentación

ICE: Gestapo y camisas negras del siglo XXI

Si hay algo que ha causado repulsión en los últimos a cualquier demócrata es la actuación de ese grupo paramilitar que ha montado Donald Trump para reprimir a personas migrantes y críticos con su gobierno.

Por Miguel Ángel Serrano

Nuestro equipo

Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos