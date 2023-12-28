#232 / Febrero 2026Ver números anteriores
ICE: Gestapo y camisas negras del siglo XXI
En este número
Iñaki Gabilondo: «El PP tiene muy mal perder, les parece contra natura estar en la oposición»|El infierno de vivir rodeado de pisos turísticos|FACUA, en acción|Iván Macías: «En el teatro musical, la música tiene que estar al servicio absoluto de la dramaturgia»|La cooperación internacional de FACUA en los diversos continentes|Crónica consumerista|FACUA te asesora sobre… tus derechos en caso de huelgas en trenes o aerolíneas|Olga Rodríguez: «Trump quiere construir una ONU paralela a su medida, privatizada y que no rinda cuentas»|La defensa de la igualdad de la mujer desde una perspectiva consumerista|Nuestros socios triunfan|Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones en 2025|ICE: Gestapo y camisas negras del siglo XXI
Compras y publicidad
Iñaki Gabilondo: «El PP tiene muy mal perder, les parece contra natura estar en la oposición»
Hablamos con el veterano periodista vasco sobre actualidad política, sobre el buen y mal periodismo y sobre el peligro de los bulos y la desinformación para la democracia.
Por Rubén Sánchez
Vivienda y suministros
El infierno de vivir rodeado de pisos turísticos
Frente al discurso que presenta el alquiler turístico como una opción de alojamiento más económica, la realidad demuestra que puede acabar vulnerando los derechos fundamentales de los vecinos.
Por Gabriela Camayd
Compras y publicidad
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.
Ocio y cultura
Iván Macías: «En el teatro musical, la música tiene que estar al servicio absoluto de la dramaturgia»
Este director, pianista y productor artístico es uno de los compositores contemporáneos más destacados del Teatro Musical en nuestro país.
Por David Ávila
Institucional
La cooperación internacional de FACUA en los diversos continentes
Tanto la asociación como la Fundación FACUA llevan años colaborando con entidades y organizaciones de defensa de los consumidores de todo el mundo.
Por Paco Sánchez Legrán
Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
Motor y viajes
FACUA te asesora sobre… tus derechos en caso de huelgas en trenes o aerolíneas
Las huelgas de personal de compañías aéreas y empresas ferroviarias no anulan los derechos de los pasajeros cuando se ven perjudicados, pero tienen importantes diferencias.
Compras y publicidad
Olga Rodríguez: «Trump quiere construir una ONU paralela a su medida, privatizada y que no rinda cuentas»
Hablamos con la periodista experta en información internacional y Derechos Humanos sobre el genocidio en Gaza, el conflicto con Irán y los Estados Unidos de Donald Trump.
Por Rubén Sánchez
Compras y publicidad
La defensa de la igualdad de la mujer desde una perspectiva consumerista
Desde sus inicios, la publicidad ha contribuido a reforzar el rol de la mujer como la madre entregada, la mujer cuidadora, limpiadora, cocinera, sufridora silenciosa, también la mujer profesional y perfecta.
Por Olga Ruiz
Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
Institucional
Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones en 2025
Los socios aportaron 2,3 millones de euros en cuotas ordinarias, más del doble de lo que representaron las ayudas públicas recibidas por FACUA y sus organizaciones territoriales.
Por Rubén Sánchez
Salud y alimentación
ICE: Gestapo y camisas negras del siglo XXI
Si hay algo que ha causado repulsión en los últimos a cualquier demócrata es la actuación de ese grupo paramilitar que ha montado Donald Trump para reprimir a personas migrantes y críticos con su gobierno.
Por Miguel Ángel Serrano
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García