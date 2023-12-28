En este número

La reduflación: el timo de la estampita del S.XXI | Juan Luis Cano: «Las redes sociales han suspendido el pensamiento crítico de las personas» | FACUA, en acción | La creación de la Confederación Iberoamericana de Consumidores | Érase un verano de aventuras: seguridad en campo, playa y sierra | Crónica consumerista | FACUA te asesora sobre… las cuentas de pago básicas | David Pastor Vico: «TikTok ha prostituido todo lo que tiene que ver con el estoicismo» | Nuestros socios triunfan | ¿Es que nadie piensa en los niños? | Europa se arrodilló ante Volkswagen