Consumerismo logo
#235 / Septiembre 2026
Ver números anteriores

Europa se arrodilló ante Volkswagen

En este número

La reduflación: el timo de la estampita del S.XXI|Juan Luis Cano: «Las redes sociales han suspendido el pensamiento crítico de las personas»|FACUA, en acción|La creación de la Confederación Iberoamericana de Consumidores|Érase un verano de aventuras: seguridad en campo, playa y sierra|Crónica consumerista|FACUA te asesora sobre… las cuentas de pago básicas|David Pastor Vico: «TikTok ha prostituido todo lo que tiene que ver con el estoicismo»|Nuestros socios triunfan|¿Es que nadie piensa en los niños?|Europa se arrodilló ante Volkswagen
Compras y publicidad

La reduflación: el timo de la estampita del S.XXI

Esta artimaña comercial consiste en reducir el peso o la cantidad de un producto mientras se mantiene o se incrementa su precio.

Por David Ávila
Ocio y cultura

Juan Luis Cano: «Las redes sociales han suspendido el pensamiento crítico de las personas»

El periodista, escritor y humorista madrileño analiza más de cuatro décadas de periodismo y humor en una entrevista donde también repasa el panorama político actual.

Por Rubén Sánchez
Compras y publicidad

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Institucional

La creación de la Confederación Iberoamericana de Consumidores

Diez organizaciones, con amplia experiencia, nos asociamos para impulsar y dar voz a los consumidores en América Latina y el Caribe.

Por Paco Sánchez Legrán
Ocio y cultura

Érase un verano de aventuras: seguridad en campo, playa y sierra

Las empresas que organizan actividades de aventura no puede actuar como si se trataran de simples excursiones entre amigos.

Por Gabriela Camayd
Compras y publicidad

Crónica consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Banca y seguros

FACUA te asesora sobre… las cuentas de pago básicas

Te contamos qué requisitos debes cumplir para poder acceder a este tipo de cuentas, que deben ofrecer todas las entidades bancarias y no pueden estar vinculadas a la contratación de ningún otro producto.

Compras y publicidad

David Pastor Vico: «TikTok ha prostituido todo lo que tiene que ver con el estoicismo»

El filósofo y escritor sevillano defiende el pensamiento crítico y reivindica los vínculos comunitarios frente el individualismo contemporáneo.

Compras y publicidad

Nuestros socios triunfan

Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.

Ocio y cultura

¿Es que nadie piensa en los niños?

Nos encontramos ante un panorama en el que el menor de edad puede tener acceso libremente a todo tipo de contenidos a través de las redes sociales.

Por Miguel Ángel Serrano
Motor y viajes

Europa se arrodilló ante Volkswagen

El escándalo del "dieselgate" dejó en evidencia que el sistema de protección a los consumidores en Europa hace aguas por todas partes.

Por Olga Ruiz

Nuestro equipo

Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos