#235 / Septiembre 2026Ver números anteriores
Europa se arrodilló ante Volkswagen
En este número
La reduflación: el timo de la estampita del S.XXI|Juan Luis Cano: «Las redes sociales han suspendido el pensamiento crítico de las personas»|FACUA, en acción|La creación de la Confederación Iberoamericana de Consumidores|Érase un verano de aventuras: seguridad en campo, playa y sierra|Crónica consumerista|FACUA te asesora sobre… las cuentas de pago básicas|David Pastor Vico: «TikTok ha prostituido todo lo que tiene que ver con el estoicismo»|Nuestros socios triunfan|¿Es que nadie piensa en los niños?|Europa se arrodilló ante Volkswagen
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La reduflación: el timo de la estampita del S.XXI
Esta artimaña comercial consiste en reducir el peso o la cantidad de un producto mientras se mantiene o se incrementa su precio.
Por David Ávila
Ocio y cultura
Juan Luis Cano: «Las redes sociales han suspendido el pensamiento crítico de las personas»
El periodista, escritor y humorista madrileño analiza más de cuatro décadas de periodismo y humor en una entrevista donde también repasa el panorama político actual.
Por Rubén Sánchez
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FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de julio, agosto y septiembre.
Institucional
La creaci�ón de la Confederación Iberoamericana de Consumidores
Diez organizaciones, con amplia experiencia, nos asociamos para impulsar y dar voz a los consumidores en América Latina y el Caribe.
Por Paco Sánchez Legrán
Ocio y cultura
Érase un verano de aventuras: seguridad en campo, playa y sierra
Las empresas que organizan actividades de aventura no puede actuar como si se trataran de simples excursiones entre amigos.
Por Gabriela Camayd
Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio, agosto y septiembre.
Banca y seguros
FACUA te asesora sobre… las cuentas de pago básicas
Te contamos qué requisitos debes cumplir para poder acceder a este tipo de cuentas, que deben ofrecer todas las entidades bancarias y no pueden estar vinculadas a la contratación de ningún otro producto.
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David Pastor Vico: «TikTok ha prostituido todo lo que tiene que ver con el estoicismo»
El filósofo y escritor sevillano defiende el pensamiento crítico y reivindica los vínculos comunitarios frente el individualismo contemporáneo.
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Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
Ocio y cultura
¿Es que nadie piensa en los niños?
Nos encontramos ante un panorama en el que el menor de edad puede tener acceso libremente a todo tipo de contenidos a través de las redes sociales.
Por Miguel Ángel Serrano
Motor y viajes
Europa se arrodilló ante Volkswagen
El escándalo del "dieselgate" dejó en evidencia que el sistema de protección a los consumidores en Europa hace aguas por todas partes.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García