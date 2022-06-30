Imanol Beristain
Imagen: La Mari Muriel.
Este activista se estrena como director con el documental 'A dos velas', un trabajo que muestra la lucha de varios barrios populares de Sevilla contra los cortes de luz de Endesa.
2/6/2025
Sergio Pazos: «Si consigues que una sola persona del público se replantee cosas, ya es un éxito hacer teatro»
El actor gallego nos desvela sus orígenes en el sector de la interpretación, a la par que repasa algunas de sus experiencias más destacadas... y algunas intimidades.
5/2/2025
Encarni Reyes Moriana: «Mi libro es mi libertad conquistada»
La politóloga palaciense nos presenta su último libro, en el cual ha compilado recuerdos de un comercio que ha ido pasando de generación en generación y temas como feminismo, identidad local, memoria...
30/4/2024
Loudtink: «Una sesión nunca será buena si al primero al que no hace bailar es a ti en casa»
El emergente Dj nos detalla los entresijos del sector musical en el que se desenvuelve desde hace años a la vez que nos desgrana la actualidad de géneros que gozan de gran popularidad.
29/2/2024
Asina: «El mayor desafío de todo artista es no perecer en el tiempo»
El grupo extremeño cuenta la importancia del folclore en su música, algunas claves de su último trabajo y cómo compaginan su faceta artística con la participación en varias propuestas culturales.
29/12/2023
Rubén Fuentes ‘Rubenina’: «Con sarcasmo e ironía puedes dar mensajes más contundentes y elegantes»
El ingenioso cantautor nos cuenta los orígenes de un proyecto musical que se gestó en tiempos de pandemia, además de la importancia del autotune en su obra y el contenido subyacente en sus letras.
30/11/2023
Juan Manuel Estudillo ‘Pishón’: «El hip hop debería formar parte de las escuelas e institutos»
El periodista gaditano nos cuenta sus comienzos en el rap, sus últimos trabajos musicales y la necesidad de que la juventud se implique en iniciativas culturales.
5/10/2023
María Sánchez Ramos: «Me preocupa el calado de la desinformación y los bulos machistas»
La docente e investigadora predoctoral FPU nos cuenta los retos de la sociedad para avanzar hacia un país más feminista o cómo se aborda desde el ámbito periodístico y universitario la desigualdad de género.
30/6/2023
José Manuel Rebollo: «Me gusta trabajar en el cine independiente, es más artesanal»
El joven cineasta portuense nos cuenta sus orígenes en el sector audiovisual, el valor simbólico en algunos de sus trabajos y algunos aspectos clave de su nueva película 'Sola'.
27/4/2023
Esther López Barceló: «El silencio es uno de los elementos más nocivos para el ser humano y los traumas»
La escritora y ex-diputada nos explica entusiasmada varios fenómenos políticos desde un marcado enfoque de clase y género, con su célebre nueva obra "Cuando ya no quede nadie" como telón de fondo.
24/2/2023
Matu Santamaría: «La forma más efectiva de conseguir resultados es dejar un poco la pantalla»
El afamado ilustrador cuenta sus orígenes en el mundo del arte, su inquietud por la salud mental y su compromiso con distintas causas sociales.
30/12/2022
Paqui Maqueda: «Hay un franquismo sociológico impregnado en la raíz de este Estado»
La trabajadora social cuenta su experiencia en el movimiento memorialista andaluz, el polémico episodio de la exhumación del general franquista Queipo de Llano y qué pueden aportar los ciudadanos en esta causa.
30/11/2022
Joaquín Urías: «Los juristas no sólo podemos, debemos hacer activismo»
El reconocido jurista explica su experiencia como letrado del Tribunal Constitucional y la amenaza que supone la ultraderecha, así como el rol de los medios de comunicación, los bulos y los jueces.
30/9/2022
Juan Ramos: «La emergencia climática es una evidencia científica sólida»
El portavoz de la asociación Movimiento Infoca desvela el maltrato laboral que sufren los bomberos forestales, la labor que desempeñan en monstruosos incendios y cómo hacer política desde los destacamentos.
30/6/2022