Joaquín Urías: «Los juristas no sólo podemos, debemos hacer activismo»

Joaquín Urías (Sevilla, 1968) es un jurista, activista por los derechos humanos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y ex-letrado del Tribunal Constitucional. Es un rostro conocido por su participación en distintas cadenas de televisión y radio, a la par que colabora como articulista en diversos periódicos como ElDiario.es, El Plural, Ara, CTXT y Público. Entre 2010 y 2014 fue director del proyecto Euralius Consolidation of the Justice System in Albania de la Unión Europea y trabajó en Tirana como asesor de la delegación de la Unión Europea. Enamorado de los Balcanes. Su manera de impartir clases es uno de sus rasgos distintivos, siendo muy dinámicas

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