Ocio y cultura
María Sánchez Ramos: «Me preocupa el calado de la desinformación y los bulos machistas»
La docente e investigadora predoctoral FPU nos cuenta los retos de la sociedad para avanzar hacia un país más feminista o cómo se aborda desde el ámbito periodístico y universitario la desigualdad de género.
Por Imanol Beristain
España-30/06/2023
María Sánchez Ramos (Sevilla, 1994) es docente e investigadora predoctoral FPU y Doctoranda en el Programa de Doctorado Interuniversitario en Comunicación de las Universidades de Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz (línea de Periodismo).
Es graduada en Periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde también cursó el Máster en Comunicación Institucional y Política.
Además, hizo el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria en la especialidad de Geografía e Historia por la Hispalense. Su línea de investigación aborda las violencias contra las mujeres, comunicación y feminismos.
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