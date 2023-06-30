María Sánchez Ramos: «Me preocupa el calado de la desinformación y los bulos machistas»

María Sánchez Ramos (Sevilla, 1994) es docente e investigadora predoctoral FPU y Doctoranda en el Programa de Doctorado Interuniversitario en Comunicación de las Universidades de Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz (línea de Periodismo). Es graduada en Periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde también cursó el Máster en Comunicación Institucional y Política. Además, hizo el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria en la especialidad de Geografía e Historia por la Hispalense. Su línea de investigación aborda las violencias contra las mujeres, comunicación y feminismos.

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