FACUA te asesora sobre… las reclamaciones por daños en caso de temporales

En esta nueva entrada de la sección en la que buscamos asesorar a los consumidores acerca de sus derechos y de las acciones que pueden ejercer para reclamar diferentes problemas, desde FACUA queremos trasladar información a los usuarios sobre cómo pueden pedir que se les abonen los daños causados por fenómenos meteorológicos extremos como temporales, una DANA, grandes inundaciones, etc. Así, lo más importante es poner en conocimiento de las aseguradoras los daños lo antes posible, y entregando a la compañía todas las pruebas documentales que se puedan recoger de los desperfectos. Esta premura es imprescindible ya que la la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, recoge que se deben comunicar el siniestro «

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