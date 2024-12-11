¿Por qué tantos ultras con bigote simulan ser mujeres en las redes?

En los últimos tiempos, los hombres de extremo centro que crean perfiles en redes simulando ser mujeres están creciendo a un ritmo curioso. A las granjas de bots que utilizan como avatares imágenes de chicas jóvenes y atractivas para aumentar la viralidad de sus mensajes programados se les suman un puñado de cuentas manejadas total o parcialmente de forma orgánica que, para crecer en seguidores y difusión, se ponen nombres y fotos de mujeres, generalmente jóvenes y atractivas. A fin de cuentas, la técnica de marketing es más antigua que los balcones de palo. Si, para vendernos bebidas alcohólicas, perfumes o préstamos, las empresas usan en sus anuncios infinitamente más modelos guapos que feos, muchos de los que intentan engañarnos con mensajes polít

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