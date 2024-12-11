Institucional
La cooperación internacional de la Fundación FACUA en 2024
La Fundación está participando en diferentes proyectos que se están realizando en trece países de América Latina y el Caribe.
Por Paco Sánchez Legrán
América-11/12/2024
La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, apoyó económicamente durante el ejercicio 2024, diversos proyectos que se han realizando en 13 países de América Latina y el Caribe, por parte de organizaciones de defensa de los consumidores de Chile, El Salvador, República Dominicana, México, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Honduras, Colombia y Perú, todo ello destinado a cumplir los fines de la Fundación.
También en este ejercicio se ha continuado con el funcionamiento del Blog Consumo y Ciudadanía que coordinan la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de América Latina y el Caribe – FCCR y la Fundación FACUA. garantizando la publicación de artículos cada quince
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