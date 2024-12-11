La cooperación internacional de la Fundación FACUA en 2024

La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, apoyó económicamente durante el ejercicio 2024, diversos proyectos que se han realizando en 13 países de América Latina y el Caribe, por parte de organizaciones de defensa de los consumidores de Chile, El Salvador, República Dominicana, México, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Honduras, Colombia y Perú, todo ello destinado a cumplir los fines de la Fundación. También en este ejercicio se ha continuado con el funcionamiento del Blog Consumo y Ciudadanía que coordinan la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de América Latina y el Caribe – FCCR y la Fundación FACUA. garantizando la publicación de artículos cada quince

Contenido exclusivo para socios plenos Hacerme socioIniciar sesión