Después de años de fraudes y engaños vinculados a clínicas dentales que terminaron cerrando, ahora el consumidor se enfrenta también al cierre de las clínicas privadas de medicina estética que dejan un reguero de cientos de miles de afectados derivados de un modelo de negocio basado en el título de la célebre película de Woody Allen Toma el dinero y corre. La mayoría de las clínicas que han cerrado respondían a un modelo de negocio basado en el crédito fácil, rápido crecimiento por todo el país e incisivas e intensas campañas publicitarias de captación de clientes. La búsqueda del enriquecimiento a corto plazo, instrumentalizando y mercantilizando la salud de l

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