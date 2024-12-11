Ocio y cultura
Andrei Theodor: «El cine de superhéroes necesita imaginación»
El joven periodista especializado en cine profundiza en la visión crítica del séptimo arte y su importancia en la sociedad actual, a la par que detalla distintos géneros que son tendencia por distintos motivos.
España-11/12/2024
Andrei Theodor Stamate (Craiova, 1996) es periodista y actualmente doctorando en Comunicación. Lleva en España desde hace más de 20 años y viendo películas desde pequeño. Aunque su sueño frustrado fuera estudiar Comunicación Audiovisual, el Grado en Periodismo también le ha permitido ver, pensar y escribir sobre cine, especialmente en revistas digitales como Vitium o espacios críticos como Komuna Digital.
Tras la carrera, estudió un Máster en Comunicación Institucional y Política, y se encuentra cursando el Máster en Ciencia Política: análisis político, políticas públicas y política internacional.
En estos momentos es locutor en el programa Toda
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