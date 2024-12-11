Andrei Theodor: «El cine de superhéroes necesita imaginación»

Andrei Theodor Stamate (Craiova, 1996) es periodista y actualmente doctorando en Comunicación. Lleva en España desde hace más de 20 años y viendo películas desde pequeño. Aunque su sueño frustrado fuera estudiar Comunicación Audiovisual, el Grado en Periodismo también le ha permitido ver, pensar y escribir sobre cine, especialmente en revistas digitales como Vitium o espacios críticos como Komuna Digital. Tras la carrera, estudió un Máster en Comunicación Institucional y Política, y se encuentra cursando el Máster en Ciencia Política: análisis político, políticas públicas y política internacional. En estos momentos es locutor en el programa Toda

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