Préstamos personales e intereses abusivos

La declaración de usura en los préstamos personales ha cobrado relevancia en los últimos años debido a los altos intereses pactados en algunos contratos. En España, la Ley de Represión de la Usura establece que un préstamo se considera usurario cuando el interés es «notablemente superior» al interés medio de mercado y «desproporcionado con las circunstancias del caso». ¿Qué se considera un interés usurario? Para determinar si un préstamo personal es usurario, es clave comparar la TAE (Tasa Anual Equivalente) del contrato con el interés medio de mercado, tomando en cuenta la categoría más específica publicada por el Banco de España. I

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