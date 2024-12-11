Banca y seguros
Joaquim Bosch: «Entidades como FACUA son fundamentales para recordar al poder político que están ahí para resolver problemas sociales»
El magistrado habla sobre su último libro 'Jaque a la democracia', denuncia prácticas abusivas presentes en el tejido empresarial y alerta sobre la necesidad de reforzar el Estado social.
Por Miguel Ángel Serrano
España-11/12/2024
Joaquim Bosch (Cullera, Valencia 1965) es juez desde hace veinte años. Además de su labor como magistrado en un juzgado de Instrucción en Moncada, participa asiduamente en medios de comunicación ofreciendo su visión crítica sobre aspectos relacionados con la política, la sociedad, la economía e incluso la judicatura.
En su último libro, Jaque a la democracia. España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial, hace un análisis sobre las amenazas que se ciernen sobre el sistema democrático, denuncia prácticas abusivas presentes en el tejido empresarial y alerta sobre la necesidad de reforzar el Estado social.
En esta entrevista, Bosh habla
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