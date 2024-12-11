Compras y publicidad

Crónica consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de septiembre y octubre.

España-11/12/2024

Durante los meses de septiembre y octubre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.

FACUA Madrid se ha dirigido a la Dirección General de Transición Energética de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Collado Villalba y al Área Funcional de Industria y Energía del Ayuntamiento de Madrid para solicitarles que inicien de forma inmediata los trámites oportunos para el cambio de ubicación o soterrar la torre de alta tensión situada en el patio del colegio de Educac

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