Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de septiembre y octubre.
España-11/12/2024
Durante los meses de septiembre y octubre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid se ha dirigido a la Dirección General de Transición Energética de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Collado Villalba y al Área Funcional de Industria y Energía del Ayuntamiento de Madrid para solicitarles que inicien de forma inmediata los trámites oportunos para el cambio de ubicación o soterrar la torre de alta tensión situada en el patio del colegio de Educac
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