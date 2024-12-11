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Rafa León: «Me encanta actuar en proyectos que dejan huella en la gente, que les hace pensar y cuestionarse las cosas»
Este actor cordobés hace un repaso a sus inicios, habla sobre su reciente éxito en el VII Rally Cinematográfico Desafío Buñuel y aborda sus retos a presente y futuro.
Por David Ávila
España-11/12/2024
Rafael León Marzo (Luque, 1993) es un actor polifacético que está haciendo de su sueño una realidad. Al igual que otros muchos compañeros y compañeras de profesión, pugna a diario por hacerse un hueco en el complicado mundo de la interpretación. Y lo está consiguiendo a base de trabajo, compromiso y talento.
Recientemente ha sido galardonado con el premio a Mejor Actor en el VII Rally Cinematográfico Desafío Buñuel por su papel protagonista en el cortometraje Hijos compartidos. En esta entrevista, Rafa León habla sobre sus inicios y de donde viene su interés por el cine, hace un repaso a su trayectoria profesional y aborda sus retos a presente y futuro.
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