Rafa León: «Me encanta actuar en proyectos que dejan huella en la gente, que les hace pensar y cuestionarse las cosas»

Rafael León Marzo (Luque, 1993) es un actor polifacético que está haciendo de su sueño una realidad. Al igual que otros muchos compañeros y compañeras de profesión, pugna a diario por hacerse un hueco en el complicado mundo de la interpretación. Y lo está consiguiendo a base de trabajo, compromiso y talento. Recientemente ha sido galardonado con el premio a Mejor Actor en el VII Rally Cinematográfico Desafío Buñuel por su papel protagonista en el cortometraje Hijos compartidos. En esta entrevista, Rafa León habla sobre sus inicios y de donde viene su interés por el cine, hace un repaso a su trayectoria profesional y aborda sus retos a presente y futuro.

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