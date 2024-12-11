Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
España-11/12/2024
Durante los últimos meses, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Antonio y Tap Air
Tras la denuncia de FACUA Sevilla, el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía ha sancionado con 6.000 euros a la aerolínea TAP Air Portugal por cancelar a un Juan Antonio su vuelo de vuelta a Lisboa po
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