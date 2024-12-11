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FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante septiembre y octubre.
España-11/12/2024
Durante los meses de septiembre y octubre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores, continuando con su constante vigilancia de los precios de los alimentos en los supermercados.
Tras la subida del IVA en determinados productos básicos, la asociación ha considerado ineficaz la medida que rebajó este impuesto desde enero de 2023. Si la norma de por sí representaba ínfimas bajadas de precios en productos que en muchos casos venían experimentando incrementos descomunales, la inefica
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