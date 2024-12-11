Gimnasio, anabolizantes, redes sociales y falta de sentido común

El dopaje en el deporte no es algo nuevo. Tampoco es una práctica que sólo se limite a los deportes de musculación o de levantamiento de peso. Estos químicos prohibidos y que ponen en peligro la integridad física de quien decide consumirlos llevan siendo utilizados desde hace años en distintas modalidades deportivas. Ahora bien, es evidente que en la práctica deportiva a nivel amateur la utilización de sustancias dopantes se encuentra más extendida en los deportes de musculación que en otra clase de actividades. Y aunque cada persona puede tener un motivo distinto para acceder a este tipo de químicos, su popularización en estos deportes se debe a algo tan banal como intentar conseguir una mayor musculación en un m

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