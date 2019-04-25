10 espacios cotidianos donde puedes reducir tu consumo de plástico

El plástico es una amenaza para la salud de los océanos y para la nuestra. La contaminación por microplásticos, que se filtran en todas partes, acaba incorporándose a nuestro organismo. La cultura del envoltorio y del usar y tirar nos ha llevado a una situación insostenible. ¿Es posible reducir el plástico que consumimos sin cambiar radicalmente nuestro estilo de vida? El divulgador ambiental Jose Luis Gallego responde: «sí, absolutamente» y lo detalla en su nuevo libro Plastic Detox, donde da ideas para que el residuo inventado por el hombre que ahoga nuestros mares y océanos, el plástico, salga de nuestra vida. Te contamos 10 de esas ideas que podemos aplicar en difer

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