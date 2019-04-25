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Reclama como puedas
¿Por qué tenemos que reclamar las compensaciones por las cancelaciones y retrasos de las aerolíneas? Tienen nuestros datos. Saben dónde ingresar el dinero. Pero la ley no les obliga a hacerlo automáticamente.
Por Rubén Sánchez
España-25/04/2019
La legislación europea plantea que los pasajeros tenemos derecho a que las aerolíneas nos abonen entre 250 y 600 euros si cancelan nuestro vuelo, llega a destino con más de tres horas de retraso o somos víctimas de overbooking -vendieron más billetes de la cuenta y nos dejan en tierra hasta reubicarnos en el siguiente vuelo-. Sin embargo, muy pocos usuarios reciben ese dinero.
¿Los motivos? Poca gente conoce esos derechos y, por tanto, pocos reclaman. A buena parte de los que lo hacen les llega una respuesta de la compañía en la que inventa alguna excusa para eludir el pago. De ellos, muchos tiran la toalla, y otros siguen adelante mediante otras vías -asociaciones de consumidores, denuncias ante las administraciones
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