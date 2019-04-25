Reclama como puedas

La legislación europea plantea que los pasajeros tenemos derecho a que las aerolíneas nos abonen entre 250 y 600 euros si cancelan nuestro vuelo, llega a destino con más de tres horas de retraso o somos víctimas de overbooking -vendieron más billetes de la cuenta y nos dejan en tierra hasta reubicarnos en el siguiente vuelo-. Sin embargo, muy pocos usuarios reciben ese dinero. ¿Los motivos? Poca gente conoce esos derechos y, por tanto, pocos reclaman. A buena parte de los que lo hacen les llega una respuesta de la compañía en la que inventa alguna excusa para eludir el pago. De ellos, muchos tiran la toalla, y otros siguen adelante mediante otras vías -asociaciones de consumidores, denuncias ante las administraciones

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión