El 28A, vota para defender tus derechos

Desde FACUA hacemos un llamamiento a la participación en las próximas elecciones y a la responsabilidad que tenemos todos y todas de construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática. Los días 28 de abril y 26 de mayo tenemos citas con las urnas, debemos acudir y ejercer nuestro derecho al voto porque son precisamente nuestros derechos los que están en juego y porque de esta forma validamos también nuestro compromiso con la democracia. El proceso de construcción y consolidación de una sociedad plural y democrática, garantista de los derechos sociales y comprometida con la igualdad, la equidad y la justicia social requiere la implicación del conjunto de la ciudadanía, una ciudadanía que con libertad y responsabilidad participa y se implica, tanto de forma individual como

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