Institucional

Crónica Consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.

España-25/04/2019

En los meses de marzo y abril, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido manteniendo una actividad especialmente intensa.

FACUA Madrid se ha dirigido a la Consejería de Sanidad para instarle a que acabe con el recorte horario en las citas a pacientes en los catorce centros de salud de la Comunidad que aún lo mantienen. Además, ha criticado que se les permita continuar con el recorte pese a suponer un perjuicio para los usuarios y tras el fracaso del programa piloto de reducción horaria.

La asociación, que

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