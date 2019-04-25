Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
España-25/04/2019
En los meses de marzo y abril, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido manteniendo una actividad especialmente intensa.
FACUA Madrid se ha dirigido a la Consejería de Sanidad para instarle a que acabe con el recorte horario en las citas a pacientes en los catorce centros de salud de la Comunidad que aún lo mantienen. Además, ha criticado que se les permita continuar con el recorte pese a suponer un perjuicio para los usuarios y tras el fracaso del programa piloto de reducción horaria.
La asociación, que
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