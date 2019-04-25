Telecos y privacidad
Julian Assange: el megalómano que ayudó a cambiar el mundo
Tras la decisión de Ecuador de revocar su asilo y su detención por parte de las autoridades de Gran Bretaña, es un buen momento para repasar el documental 'Risk', de Laura Poitras.
Por Ángeles Castellano
Internacional-25/04/2019
«La mayoría de la gente que tiene principios y actitudes fuertes no sobrevive mucho tiempo. Queremos que sobrevivan, y que hagan mucho al mismo tiempo, pero no sobreviven mucho». Con estas declaraciones abre Risk (riesgo, en inglés), el documental que la periodista estadounidense Laura Poitras rodó durante seis años sobre la figura del fundador de la web de filtraciones Wikileaks, Julian Assange (Townsville, Queensland, Australia, 1971). Assange ha vuelto a ser noticia este mes de abril porque la policía británica le ha detenido en las instalaciones de la embajada de Ecuador en Londres, donde estaba recluido desde que en 2012 el país latinoamericano le concediera asil
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