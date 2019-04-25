5 cosas que debes saber sobre las vías pecuarias

Son caminos rurales públicos que en demasiadas ocasiones están usurpados por propietarios de los terrenos que atraviesan. Más de 125.000 kilómetros de estos recorridos históricos se pierden ante la inacción de las administraciones. Pero, ¿sabes qué son las vías pecuarias, los tipos que hay o la situación en la que se encuentran? En este artículo te contamos 5 cosas que debes saber sobre esta red de caminos rurales. ¿Qué son las vías pecuarias? Las vías pecuarias son caminos y pasos que se crearon en la edad media por la Mesta para el traslado del ganado a los pastos invernales en noviembre y a los estivales en mayo. Los pastores movían a l

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