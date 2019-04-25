Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
España-25/04/2019
A lo largo de marzo y abril de 2019, FACUA-Consumidores en Acción ha continuado realizando sus denuncias sobre nuevos incrementos de los suministros básicos para los usuarios a diario. Según los análisis de la asociación, la factura de la luz del usuario medio en marzo fue un 4,2% más cara que hace justo un año, casi 3 euros por encima de los 69,46 euros de marzo de 2018, aunque en febrero fue un 1,2% más baja que en el mismo mes de 2018.
A mitad del mes de abril, FACUA ha denunciado que en la primera quincena de este mes se ha producido una
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