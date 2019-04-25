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Nieves Concostrina: «Siempre que estén enarbolando banderas para atraerte, te están engañando en algo»
Conocida por acercarse a la historia con humor en la radio, esta periodista acaba de publicar 'Pretérito imperfecto', en el que recopila desde la ironía 84 episodios que han marcado la actualidad.
Por Ángeles Castellano
España-25/04/2019
Periodista interesada en la historia, Nieves Concostrina (Madrid, 1961) repasa episodios históricos en la radio para desmitificarlos o contar sobre ello detalles que el imaginario colectivo ha pasado por alto, siempre desde el prisma del humor. En Cualquier tiempo pasado fue anterior (programa de verano) o en la sección Acontece, que no es poco, en La Ventana, ambos de Cadena SER, hace un repaso con ironía de momentos que han marcado el presente y no siempre se han contado correctamente o son desconocidos directamente. Tantos son ya los episodios repasados que recientemente ha recopilado 84 historias en un libro, Pretérito imperfecto (La esfera de los lib
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