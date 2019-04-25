¿Cómo se financia FACUA-Consumidores en Acción?

Desde la creación de FACUA-Consumidores en Acción en 2003 a iniciativa de FACUA Andalucía, se ha venido produciendo un proceso de claro aumento del porcentaje de su financiación procedente de las cuotas que abonan anualmente sus asociados y asociadas. Paralelamente, se ha ido disminuyendo el porcentaje de la parte que viene de las subvenciones públicas que legalmente nos corresponde. Lo mismo ha ido ocurriendo en FACUA Andalucía desde la fecha de su creación en 1983. Nuestros datos son tranparentes y están en nuestra web Esta tendencia en el crecimiento de nuestro número de asociados de pleno derecho y del aumento de los ingresos por las cuotas abonadas ha sido permanente en el conjunto de FACU

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