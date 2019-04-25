Institucional
¿Cómo se financia FACUA-Consumidores en Acción?
Gracias a decenas de miles de asociados de pleno derecho que garantizan con sus cuotas la financiación mayoritaria de nuestro funcionamiento, podemos defender sus intereses y derechos de forma independiente.
Por Paco Sánchez Legrán
España-25/04/2019
Desde la creación de FACUA-Consumidores en Acción en 2003 a iniciativa de FACUA Andalucía, se ha venido produciendo un proceso de claro aumento del porcentaje de su financiación procedente de las cuotas que abonan anualmente sus asociados y asociadas. Paralelamente, se ha ido disminuyendo el porcentaje de la parte que viene de las subvenciones públicas que legalmente nos corresponde. Lo mismo ha ido ocurriendo en FACUA Andalucía desde la fecha de su creación en 1983.
Nuestros datos son tranparentes y están en nuestra web
Esta tendencia en el crecimiento de nuestro número de asociados de pleno derecho y del aumento de los ingresos por las cuotas abonadas ha sido permanente en el conjunto de FACU
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